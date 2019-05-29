Два политолога разругались в эфире «России 1» под подхрюкивание третьего

Политологи Николай Платошкин и Александр Семченко разругались в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1». Видео доступно на YouTube-канале программы.

Поводом для скандала стала новость о возвращении Михаилу Саакашвили украинского гражданства. Гости студии начали вспоминать факты из карьеры бывшего президента Грузии, Платошкин заявил, что не желает Украине добра, и поэтому приветствует решение Зеленского отдать Саакашвили паспорт.

Семченко в ответ на это заявление назвал оппонента «конченым идиотом». В ходе словесной перепалки еще один из гостей тоже повысил голос, и ведущая шоу Ольга Скабеева накинулась на него со словами «Вы-то чего подкрикиваете? Подхрюкиваете, как модно сейчас говорить».

В октябре 2018-го член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич устроил потасовку с украинским экспертом Александром Охрименко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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