Писателя выгнали из студии НТВ за фашистское приветствие

НТВ / Facebook

Ведущий ток-шоу на НТВ «Место встречи» Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко из студии после того, как он произнес фашистское приветствие. Об этом сказано в Facebook-аккаунте передачи.

Гости программы обсуждали подъем фашистских настроений на Украине. Во время разговора эксперт Михаил Маркелов поинтересовался у Лойко, гражданином какой страны он себя считает. Узнав, что у писателя российский паспорт, гость студии задал вопрос, почему он поддерживает бандеровцев и нацистов на Украине.

После этого Лойко произнес фашистское приветствие, из-за чего гости программы устроили потасовку. Ведущий «Места встречи» удалил писателя из студии.

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Позднее он объяснил, что Лойко произнес фразу, которая «восхваляет нацизм в абсолютно понятной и невопросительной форме». «Такого терпеть мы не будем, и дело не во взглядах господина Лойко (...). Когда произносятся такие вещи, человек из студии удаляется», — заключил Трушкин.

Он также сообщил, что телеканал попросит прокуратуру разобраться с высказыванием писателя.

В октябре 2018-го член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич устроил потасовку с украинским экспертом Александром Охрименко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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