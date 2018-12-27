Записанный во враги Украины политолог в роли «тупого злобного хохла» испытал шок

Украинский политолог Вячеслав Ковтун заявил, что шокирован попаданием в базу данных сайта «Миротворец». Своими впечатлениями он поделился в эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале. Фрагмент с его участием доступен на сайте канала.

«Я проснулся, звонок от ваших людей, мне сообщают об этом. Я не поверил. То есть для меня реально это был шок», — сказал Ковтун.

Первая мысль в его голове после того, как он проверил информацию, была такой: «Бей своих, чтобы чужие боялись». Он считает, что «Миротворец» включил его в базу ради самопиара. «Про них стали забывать, и они решили повысить свою упоминаемость в СМИ за мой счет», — полагает Ковтун.

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Украинец утверждает, что не изменит своей позиции и поведения из-за попадания в базу, и опровергает информацию о наличии у него недвижимости в Москве. «Господа, есть база собственников недвижимости в Москве! Вы тупые? Проверьте!» — обратился Ковтун.

Политолога внесли в базу за «осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение». Речь идет о его участии в российских политических ток-шоу, где Ковтуна периодически унижают и бьют. Администраторы «Миротворца» считают, что на российском телевидении ему отведена роль «тупого злобного хохла».

Ковтун принимает участие в политических ток-шоу на федеральных каналах как директор центра исследования общественных процессов «Эксперт». По данным источников СМИ, месячный гонорар Ковтуна за участие в российских шоу может достигать миллиона рублей.

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