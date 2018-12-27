Разбогатевший на российских шоу «тупой злобный хохол» стал врагом Украины

Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Страница с его данными доступна жителям всех стран, кроме России.

Изображение: скриншот страницы «Миротворец»

Ковтуна внесли в базу за «осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение», отмечается на сайте. Там также указывается, что на российском ТВ ему отведена роль «тупого злобного хохла».

Материалы по теме «Мы можем сказать про Россию и Украину то, что хотим» Почему украинские эксперты терпят унижения и побои в эфире российских шоу

В посвященной Ковтуну карточке также написано, что по непроверенной информации в 2017 году он приобрел недвижимость в Москве.

Ковтун — директор центра исследования общественных процессов «Эксперт». Он частый гость политических ток-шоу, где его нередко унижают и бьют. По данным источников СМИ, месячный гонорар Ковтуна за участние в российских шоу может достигать миллиона рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!