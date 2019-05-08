Волочкову убрали из эфира «России 1» из-за ее поведения в программе Малахова

Из программы «Прямой эфир», посвященной проводам Сергея Лазарева на «Евровидение», вырезали кадры с участием балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщает «Собеседник».
По данным издания, Волочкова выпрыгнула из праздничного торта в конце передачи. Один из гостей посоветовал Лазареву взять балерину с собой и выступать совместно, как это делали Дима Билан и Евгений Плющенко на Евровидении в 2008 году. Присутствовавший на передаче Филипп Киркоров подарил Волочковой цветы.
«Собеседник» пишет, что Волочкову могли вырезать из программы по поручению вышестоящего руководства, которое посчитало, что появление артистки затмило предыдущую часть ток-шоу. Сама балерина ситуацию никак не прокомментировала. В конце выпуска, который сейчас доступен на YouTube, гости едят торт, а напутственное слово Лазареву говорит Киркоров.
«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев выступит с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым совместно с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской исполнительницей Шерон Вон. Музыкальный критик Сергей Соседов назвал песню недостаточно эпатажной, но объяснил, почему у исполнителя есть шансы попасть в пятерку лидеров.