Волочкову убрали из эфира «России 1» из-за ее поведения в программе Малахова

Из программы «Прямой эфир», посвященной проводам Сергея Лазарева на «Евровидение», вырезали кадры с участием балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщает «Собеседник».

По данным издания, Волочкова выпрыгнула из праздничного торта в конце передачи. Один из гостей посоветовал Лазареву взять балерину с собой и выступать совместно, как это делали Дима Билан и Евгений Плющенко на Евровидении в 2008 году. Присутствовавший на передаче Филипп Киркоров подарил Волочковой цветы.

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«Собеседник» пишет, что Волочкову могли вырезать из программы по поручению вышестоящего руководства, которое посчитало, что появление артистки затмило предыдущую часть ток-шоу. Сама балерина ситуацию никак не прокомментировала. В конце выпуска, который сейчас доступен на YouTube, гости едят торт, а напутственное слово Лазареву говорит Киркоров.

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев выступит с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым совместно с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской исполнительницей Шерон Вон. Музыкальный критик Сергей Соседов назвал песню недостаточно эпатажной, но объяснил, почему у исполнителя есть шансы попасть в пятерку лидеров.

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