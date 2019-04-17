Волочкова предложила Навальному помериться шпагатами ради величия России

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на слова Алексея Навального о шпагате в ее исполнении. В своем Instagram она вызвала оппозиционера на «шпагатную дуэль».

Политик раскритиковал ее пожелание бедным россиянам уехать из страны и заявил, что ее растяжка была сфотографирована «примерно со всеми предметами на планете Земля». Волочкова ответила, это элемент ее профессии. «Посмотрим, длина и стройность чьего шпагата объединит Россию с мировым сообществом, не могущим простить России ее мощи, силы духа и стойкости людей и величия президента», — написала она.

11 апреля Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что Путин не виноват в бедности россиян. «Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны», — добавила балерина, подчеркнув, что если у недовольных нет денег на переезд, им следует больше работать, а «не курить на завалинке бычок».

Позднее она объяснилась, сказав, что таким образом она «поддержала президента».

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