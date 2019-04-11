Пригожин попросил Волочкову не открывать рот после совета уезжать из России

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова балерины Анастасии Волочковой, которая посоветовала недовольным жизнью россиянам покинуть страну. Об этом сообщает ФАН в четверг, 11 апреля.

«Если ты не разбираешься ни в экономике, ни в политике, не надо открывать свой рот», — сказал Пригожин. По его мнению, граждане не виноваты в своей бедности, так как есть обстоятельства, которые не зависят от них.

Продюсер подчеркнул, что в Европе многие люди тоже живут бедно, и добавил, что создание комфортных жизненных условий — это общегосударственная и общечеловеческая проблема, над которой надо много работать. Пригожин также признался, что не воспринимает высказывания балерины всерьез: «Давать оценку тому, что говорит Волочкова, — это надо быть просто больным человеком».

Ранее Волочкова заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большей части населения России, а всех недовольных призвала уехать. Людям, которым не хватает денег на жизнь, она порекомендовала больше работать, а «не курить на завалинке бычок».

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