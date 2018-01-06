Волочкову осудили за хвастовство новым любовником и Maybach

Танцовщица Анастасия Волочкова показала подписчикам своего Instagram подаренный Mercedes-Maybach и кавалера. На фотографии балерина позирует в обнимку с ним (его лица не видно), сжимая в руках букет белых роз.

В подписи к снимку Волочкова заявила, что заслужила все, что имеет, «неимоверным трудом», и призвала порадоваться за нее.

«Поездка на Мальдивы — мне! Пишу из самолета — это тоже мне. Подаренный мне белый майбах — мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте. Он уже есть! Любимые белые розы — тоже мне! И мои! Объятия любимого человека — тоже мне. (...) Так и счастье — мне!» — написала она.

В комментариях многие фолловеры балерины осудили ее за хвастовство и агрессивный настрой к своей аудитории. «Анастасия так пишет, будто она всю жизнь ПАХАЛА, а мы так, не работая, прожили», — отметила подписчица с ником eb19111967. «Люди хотят видеть в вас прежде всего звезду балета, а не скандальную бабу, которая просто дразнит людей и получает в ответ то, что получает! Все просто стебутся над вами», — добавила rusakovamajia.

В ноябре в сети появились интимные фотографии Волочковой с ее бывшим любовником Черменом Дзотовым. После этого количество поисковых запросов «Волочкова» увеличилось до 2,2 миллиона. Это в 10 раз превышает статистику за любой другой месяц 2017 года. В то же время более двух миллионов человек пытались найти в интернете фотографии балерины.

Позднее в эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ бизнесвумен Ольга Лейбман заявила, что за ночь, проведенную с балериной и актрисой, мужчины платили 15 тысяч долларов. В ответ балерина пригрозила предпринимательнице судом.

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