Волочкова пришла угореть на «Давай поженимся»

Анастасия Волочкова приняла участие в программе «Давай поженимся». Балерина опубликовала пост в Instagram, в котором поделилась впечатлениями от съемок.

«Посмотрите сегодняшний эфир "Давай поженимся", на сайте Первого канала,и хорошее настроение вам гарантированно! На съемке все просто угорали... Мне достался сложный пассажир... Но мы выстояли!» — пишет Волочкова.

В комментариях фанаты отмечают, что балерина отлично себя показала на шоу. «У меня бы нервы сдали, а вы умница», — отмечает пользовательница с ником serova_alia. Другие же комментаторы принялись критиковать жениха и поддерживать Волочкову.

В ноябре и декабре наблюдался резкий рост интернет-популярности Волочковой из-за слитых в сеть интимных фотографий актрисы. По информации, в ноябре количество поисковых запросов «Волочкова» увеличилось до 2,2 миллиона. Это в 10 раз превышает статистику за любой другой месяц 2017 года. В то же время более двух миллионов человек пытались найти в интернете фотографии балерины.