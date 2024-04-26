В мэрии Киева обвинили СБУ в создании угрозы для критической инфраструктуры
Киевская государственная городская администрации (КГГА) обвинила Службу безопасности Украины в создании угрозы критической инфраструктуре, передает ТАСС.
СБУ начала проводить обыски в предприятии «Киевтеплоэнерго» по делу о закупке важных для работы предприятия запчастей, якобы выполненных с нарушениями.
«В результате действий правоохранителей работники предприятия, от которых зависит работа критически важных объектов столицы, оказались заблокированными в зданиях и не могут в полной мере выполнять свою непосредственную работу», — указано в сообщении администрации.
В мэрии заявили, что постоянные обыски могут создать угрозу срыва технологических процессов выработки электроэнергии и тепла, а вмешательство в работу персонажа повлечет нарушение предоставления электроэнергии жителям Киева.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала признать СБУ террористической организацией. Она считает, что СБУ являются непосредственными разработчиками терактов на территории России.