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12:25, 23 апреля 2024Россия

Матвиенко призвала признать СБУ террористической структурой

Спикер Совфеда Матвиенко призвала признать СБУ террористической структурой
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: President Of Russia / Globallookpress.com

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала признать Службу безопасности Украины (СБУ) террористической структурой. Об этом председатель верхней палаты парламента заявила в интервью РИА Новости.

Матвиенко считает, что СБУ являются непосредственными разработчиками терактов на территории России. «Они не могут, что называется, там в бою ничего сделать, так вот они обстреливают мирные города приграничных территорий», — сказала спикер Совфеда, подчеркнув, что украинские спецслужбы также причастны к преступлениям против российских журналистов, приведя в пример Дарью Дугину, автомобиль которой взорвали в августе 2022 года.

При этом Матвиенко заявила, что признать Украину государством-террористом невозможно. Она объяснила, что в международном праве такого понятия нет.

Ранее СБУ признала ответственность за организацию атаки на Крымский мост в октябре 2022 года. Как рассказал глава ведомства Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), подрыв осуществили с использованием замаскированных под рулоны тепличной пленки самодельных взрывных устройств.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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