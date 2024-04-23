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09:09, 23 апреля 2024Россия

В Совфеде заявили о невозможности признания Украины государством-террористом

Матвиенко заявила о невозможности признания Украины государством-террористом

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о невозможности признания Украины государством-террористом. Подобный комментарий она сделала в ходе интервью гендиректору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости.

Она отметила, что многие украинцы требуют остановить боевые действия и сесть за стол переговоров. По мнению Матвиенко, действующие власти Украины ввели многих граждан в заблуждение.

«Что касается признания Украины государством-террористом, это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия "государство-террорист"», — пояснила спикер Совфеда.

В то же время Матвиенко предположила, что сам режим власти на Украине является террористическим.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет счел Киев угрозой судоходству в Черном море.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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