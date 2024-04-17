В Госдуме сочли Украину прямой угрозой судоходству в Черном море

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет назвал Киев угрозой судоходству в Черном море

Киевские власти несут прямую угрозу судоходству в Черном море. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА Новости.

«Киевский режим несет прямую угрозу безопасности судоходства в Черном море, отправляя морские беспилотники и мины», — сказал он.

По мнению парламентария, украинские власти не заинтересованы в переговорах по безопасности судоходства, так как обязательства, которые могут у них появиться, помешают им далее вести террористические действия.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Украина после двух месяцев переговоров сорвала сделку с Россией и Турцией по обеспечению безопасности судоходства в Черном море накануне объявления 30 марта.

Согласно тексту соглашения, Москва и Киев предлагали гарантии безопасности судам, обязуясь не наносить по ним удары, не арестовывать и не обыскивать их, пока они либо пусты, либо их груз задекларирован как невоенный.