Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:11, 16 апреля 2024Мир

Стало известно о срыве Украиной сделки с Россией и Турцией по Черному морю

Reuters: Украина сорвала сделку с Россией и Турцией по судоходству в Черном море

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украина после двух месяцев переговоров сорвала сделку с Россией и Турцией по обеспечению безопасности судоходства в Черном море накануне объявления 30 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что Украина формально не хотела подписывать ее, однако дала свое согласие на то, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об этом соглашении.

«В самую последнюю минуту Украина внезапно вышла из соглашения, и сделка была сорвана», — сообщил один из источников агентства.

В тексте сделки говорится, что Турция в рамках своих посреднических усилий достигла соглашений с Украиной и Россией об обеспечении свободного и безопасного судоходства торговых судов в Черном море. Отмечается, что Москва и Киев предлагали гарантии безопасности судам, обязуясь не наносить по ним удары, не арестовывать и не обыскивать их, пока они либо пусты, либо их груз задекларирован как невоенный.

При этом эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения за исключением морских перевозок, согласованных сторонами в рамках международных миссий.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письма президентам Владимиру Путину, Реджепу Эрдогану и Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море. В них он подчеркнул, что свобода гражданского судоходства остается главной целью текущих усилий организации.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Госдеп назвал условия отказа от контрмер и соблюдения ДСНВ. Что США требуют от России в сфере контроля за вооружениями?

      Курс доллара превысил 94 рубля

      Представители пяти профессий оказались самыми большими изменщиками

      На Украине пожаловались на пророссийскую позицию Индии

      Названа цена самой дешевой комнаты в Москве

      Из-за расправы над мужчиной в центре Москвы возбудили дело

      В трех селах российского региона началась эвакуация из-за опасности подтопления

      В российском регионе нашли обломки летающего объекта

      В Крыму назвали уловкой идею Макрона о перемирии

      Правительство Японии назвало южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше