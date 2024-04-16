Стало известно о срыве Украиной сделки с Россией и Турцией по Черному морю

Reuters: Украина сорвала сделку с Россией и Турцией по судоходству в Черном море

Украина после двух месяцев переговоров сорвала сделку с Россией и Турцией по обеспечению безопасности судоходства в Черном море накануне объявления 30 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что Украина формально не хотела подписывать ее, однако дала свое согласие на то, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об этом соглашении.

«В самую последнюю минуту Украина внезапно вышла из соглашения, и сделка была сорвана», — сообщил один из источников агентства.

В тексте сделки говорится, что Турция в рамках своих посреднических усилий достигла соглашений с Украиной и Россией об обеспечении свободного и безопасного судоходства торговых судов в Черном море. Отмечается, что Москва и Киев предлагали гарантии безопасности судам, обязуясь не наносить по ним удары, не арестовывать и не обыскивать их, пока они либо пусты, либо их груз задекларирован как невоенный.

При этом эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения за исключением морских перевозок, согласованных сторонами в рамках международных миссий.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письма президентам Владимиру Путину, Реджепу Эрдогану и Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море. В них он подчеркнул, что свобода гражданского судоходства остается главной целью текущих усилий организации.