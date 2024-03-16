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01:17, 16 марта 2024Мир

Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому по теме судоходства

Генсек ООН Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому по теме судоходства
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письма президенту РФ Владимиру Путину, главе Турции Реджепу Эрдогану и Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море. Об этом рассказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

«Мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, чтобы торговля продолжалась, поставки продовольствия шли, а суда были в безопасности», — отметил Дюжаррик.

Письма были отправлены политикам в феврале текущего года. В них генсек ООН заявил, что свобода гражданского судоходства остается главной целью текущих усилий организации. По словам Гутерриша, продовольственные и торговые маршруты должны быть безопасными и непрерывными.

Экспорт продукции, проходящий через Черное море, остается важным для мировых рынков и глобальной продовольственной безопасности, также сказано в письме.

12 марта Реджеп Тайип Эрдоган назвал невозможной реализацию мирных планов по урегулированию конфликта на Украине без учета России.

Он отметил, что Турция активно работает над тем, чтобы «обеспечить безопасность судоходства в Черном море и гарантировать безопасную реализацию торговли зерновыми».

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      Марина Совина
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