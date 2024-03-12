Эрдоган назвал невозможной реализацию мирных планов по Украине без учета России

Эрдоган: мирные планы по Украине без учета России не принесут результата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал невозможной реализацию мирных планов по урегулированию конфликта на Украине без учета России. Об этом сообщает ТАСС.

«Поддерживая принцип суверенитета и территориальной целостности Украины, мы говорим и о том, что любые мирные планы, не включающие Россию, не принесут результата», — сказал он.

По его словам, Турция работает над тем, чтобы «обеспечить безопасность судоходства в Черном море и гарантировать безопасную реализацию торговли зерновыми». Он также пообещал продолжить прилагать усилия для установления мира между Москвой и Киевом.

Турецкий лидер также призвал избегать любых действий, которые могут привести к эскалации конфликтов в регионе и к их распространению на Североатлантический альянс.

Ранее Турция подтвердила готовность провести мирные переговоры с участием России и Украины. Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским уточнил, что Анкара может предоставить площадку для мирного саммита.