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22:01, 12 марта 2024Мир

Эрдоган назвал невозможной реализацию мирных планов по Украине без учета России

Эрдоган: мирные планы по Украине без учета России не принесут результата
СюжетРоссия и НАТО:
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал невозможной реализацию мирных планов по урегулированию конфликта на Украине без учета России. Об этом сообщает ТАСС.

«Поддерживая принцип суверенитета и территориальной целостности Украины, мы говорим и о том, что любые мирные планы, не включающие Россию, не принесут результата», — сказал он.

По его словам, Турция работает над тем, чтобы «обеспечить безопасность судоходства в Черном море и гарантировать безопасную реализацию торговли зерновыми». Он также пообещал продолжить прилагать усилия для установления мира между Москвой и Киевом.

Турецкий лидер также призвал избегать любых действий, которые могут привести к эскалации конфликтов в регионе и к их распространению на Североатлантический альянс.

Ранее Турция подтвердила готовность провести мирные переговоры с участием России и Украины. Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским уточнил, что Анкара может предоставить площадку для мирного саммита.

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      Марина Совина
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