Пассажирка самолета заметила НЛО в небе и сняла его на видео

Пассажир Рейес заметила из самолета НЛО в форме цилиндра в небе над Нью-Йорком

Пассажирка самолета заметила неопознанный летающий объект (НЛО) в небе над Нью-Йорком и сняла его на видео. Подробностями делится портал News Nation.

По словам Мишель Рейес, предмет в воздухе по форме напоминал «летающий цилиндр», который двигался гораздо быстрее лайнера. Она добавила, что НЛО также видел еще один пассажир. Рейес сразу сообщила об увиденном в Федеральное агентство гражданской авиации США.

Она показала видео отцу, бывшему военнослужащему ВМС США. Тот предположил, что девушка видела дрон, однако его удивило, как близко от воздушного судна пролетел предполагаемый беспилотник.

Ранее стюардесса Wizz Air увидела НЛО во время полета над Европой и заявила, что убедилась в существовании инопланетной жизни. Она хотела снять на видео красивый вид из иллюминатора, а потом заметила на записи странный объект розового цвета.