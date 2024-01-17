Стюардесса сняла на видео светящийся розовый НЛО в полете над Европой
Стюардесса лоукостера Wizz Air случайно сняла на видео неопознанный летающий объект (НЛО) во время полета над Европой. Кадрами поделился таблоид Daily Mail.
Все произошло на рейсе из Великобритании в Польшу. По словам 36-летней Денизы Тэнасе, она решила записать на видео красивый вид из иллюминатора. Пересматривая ролик позже, она заметила на нем нечто необъяснимое — светящийся розовый объект странной формы.
«Я работаю стюардессой уже год и никогда не видела ничего подобного», — сказала бортпроводница. Она показала видео пилотам, но те тоже были в замешательстве. «Во время полета они ничего не заметили, и турбулентности не было», — добавила Тэнасе, заявив, что теперь она убедилась в существовании инопланетной жизни.
Ранее российские пилоты заметили светящийся НЛО во время рейса из Москвы в Калининград. Мерцающий объект летел на высоте примерно 12,2 тысячи метров.