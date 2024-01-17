Стюардесса сняла на видео светящийся розовый НЛО в полете над Европой

Стюардесса Wizz Air сняла на видео НЛО на рейсе из Великобритании в Польшу

Стюардесса лоукостера Wizz Air случайно сняла на видео неопознанный летающий объект (НЛО) во время полета над Европой. Кадрами поделился таблоид Daily Mail.

Все произошло на рейсе из Великобритании в Польшу. По словам 36-летней Денизы Тэнасе, она решила записать на видео красивый вид из иллюминатора. Пересматривая ролик позже, она заметила на нем нечто необъяснимое — светящийся розовый объект странной формы.

«Я работаю стюардессой уже год и никогда не видела ничего подобного», — сказала бортпроводница. Она показала видео пилотам, но те тоже были в замешательстве. «Во время полета они ничего не заметили, и турбулентности не было», — добавила Тэнасе, заявив, что теперь она убедилась в существовании инопланетной жизни.

Ранее российские пилоты заметили светящийся НЛО во время рейса из Москвы в Калининград. Мерцающий объект летел на высоте примерно 12,2 тысячи метров.