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15:38, 22 ноября 2023Путешествия

Российские пилоты заметили мерцающий НЛО во время полета

Aviaincident: российские пилоты доложили о мерцающем НЛО во время рейса

Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ

Пилоты российской авиакомпании заметили светящийся неопознанный летающий объект (НЛО) во время полета. Подробности истории сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что Airbus A321 выполнял рейс из московского аэропорта Шереметьево в Калининград 20 ноября. На высоте около 8250 метров экипаж воздушного судна доложил диспетчерам о мерцающем объекте, который летел на высоте примерно 12 200 метров. Место, где был замечен объект, не уточняется.

По данным источника, пилотам не удалось установить, на каком расстоянии от самолета находился НЛО.

Ранее пассажиры лайнера, летевшего над Колумбией, заметили загадочный аппарат в иллюминатор и сняли его на видео. На опубликованных кадрах видно, что НЛО имел форму летающей тарелки с широкой круглой серединой и куполообразной вершиной.

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      Мария Борисова
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