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15:01, 30 октября 2023Путешествия

Пассажиры самолета заметили НЛО и сняли его на видео

Пассажиры самолета заметили в небе на высоте 10 тысяч метров неопознанный летающий объект (НЛО) и сняли его на видео. Соответствующий ролик опубликован в YouTube-канале Ensaladilla.

Уточняется, что загадочный аппарат пролетел недалеко от пассажирского лайнера, следовавшего внутренним рейсом из Боготы в Саленто, Колумбия. На опубликованных кадрах видно, что НЛО имел форму летающей тарелки с широкой круглой серединой и куполообразной вершиной.

Как пишет таблоид The Sun, видео заинтересовался уфолог The Hidden Underbelly 2.0. Он опроверг предположение о том, что объект может быть БПЛА. «Это выше облаков. Может ли дрон подняться так высоко? По моему мнению, он даже не похож на беспилотник», — написал он.

Ранее департамент по исследованию всех видов аномалий (AARO) при Пентагоне сообщил, что получает сотни сообщений об НЛО ежемесячно. Чаще всего их наблюдают в районе военных объектов с закрытым воздушным пространством.

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      Мария Борисова
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