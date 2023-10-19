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21:32, 19 октября 2023Из жизни

Пентагон заявил о получении сотен сообщений об НЛО

В Пентагоне заявили, что каждый месяц получают сотни сообщений об НЛО

Кадр: CNN

Департамент по исследованию всех видов аномалий (AARO) при Пентагоне отчитался о получении сотен сообщений о неопознанных летающих объектах каждый месяц. Об этом сообщает CNN.

По словам главы AARO Шона Киркпатрика, если в августе 2022 года его департамент получил около 650 сообщений об НЛО, то к апрелю 2023 года это число выросло до 800 в месяц. Чаще всего неопознанные объекты фиксируются в районе военных объектов с закрытым воздушным пространством. Он связывает это с тем, что в таких местах используются более чувствительные средства наблюдения.

Примерно в половине случаев, по утверждению Киркпатрика, за НЛО ошибочно принимают воздушные шары, мусор и другие заурядные вещи. Некоторые наблюдения могут быть связаны со шпионскими аппаратами, запущенными потенциальными противниками США. От двух до четырех процентов сообщений, которые получает AARO, касаются объектов, которые действительно обладают аномальными свойствами — например, двигаются с необычно высокой скоростью или имеют «неизвестную морфологию».

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В сентябре сообщалось, что Пентагон запустил новый сайт, посвященный НЛО. По словам представителей ведомства, там все желающие смогут посмотреть рассекреченные фотографии и видеозаписи НЛО, снабженные комментариями специалистов AARO.

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