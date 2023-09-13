Журналист показал в парламенте «тела инопланетян» и поклялся в их подлинности

Уфолог Хайме Мауссан показал мумии беззубых «инопланетян» в парламенте Мексики

Журналист и уфолог Хайме Мауссан показал в мексиканском парламенте предполагаемые «тела инопланетян» и под присягой поклялся в их подлинности. Об этом сообщает мексиканское издание газеты El Pais.

Признание авиадиспетчера

В начале выступления Мауссан рассказал, что поначалу его старый друг, пилот и авиадиспетчер Энрике Кольбек смеялся над верой в НЛО, однако позднее и сам столкнулся с необъяснимыми явлениями. Мауссан вспомнил, как друг звонил ему и в панике жаловался на непонятные точки на радаре.

Дальше слово взял Кольбек и заявил, что, работая диспетчером, получал сообщения от пилотов о таинственном объекте в небе возле самолета в 1975 году, двух НЛО в июле 1994 года и неких металлических сферах в октябре 2002 года.

Таинственные объекты в небе

В слушаниях также участвовали представители других стран. Астрофизик Ави Леб из Гарвардского университета по видеосвязи рассказал о неких шарах, якобы созданных инопланетянами, и призвал правительства всего мира распространить эту информацию.

Японский конгрессмен Ёсихару Асакава заявил, что над его страной постоянно наблюдают НЛО, но политики отказываются от прозрачных и публичных обсуждений на эту тему.

Рони Тадеу Верне из Бразильского центра физических исследований посетовал, что военные скрывают информацию о таинственных объектах в небе и призвал говорить на эту тему свободно, «без социальных и религиозных предрассудков».

Видеоролики ВВС Мексики

После этого представитель нижней палаты Конгресса Серхио Гутьеррес Луна потребовал у присутствующих перед выступлениями вставать и давать клятву, что они говорят правду.

Слово вновь взял Мауссан и продемонстрировал видеоролики, записанные ВВС Мексики в 2004 году. По его утверждению, инфракрасные камеры самолетов якобы зафиксировали в 160 километрах от побережья Тихого океана 11 летающих объектов, похожих на шары из света.

Яйцекладущие мумии из пустыни Наска

Напоследок журналист показал собравшимся объекты, которые назвал мумифицированными телами инопланетян с трехпалыми руками и ногами. Он заявил, что их обнаружили на плато Наска в Перу.

По его словам, согласно исследованиям ученых из Национального автономного университета Мексики, ДНК этих существ отличается от человеческой ДНК на треть, что якобы доказывает их внеземное происхождение.

Мауссан также отметил, что согласно результатам радиоуглеродного анализа им больше тысячи лет и часть из них откладывала яйца.

Хайме Мауссана уже ловили на лжи

Хайме Мауссан не первый раз рассказывает о мумифицированных трехпалых пришельцах с плато Наска. В 2015 и 2017 годах его находки уже разоблачали: по заключению специалистов, они оказались останками детей, чьи черепа были деформированы из-за древних религиозных ритуалов.

26 июля в Вашингтоне прошли слушания надзорного подкомитета Конгресса США. Конгрессмены собрались, чтобы выслушать заявления бывшего сотрудника спецслужб Дэвида Груша, утверждающего, что американские власти уже много лет изучают разбившиеся инопланетные аппараты. По его словам, в мире уже 80 лет продолжается невидимая борьба между правительствами многих государств — как враждебных, так и дружественных. Каждая страна пытается первой добраться до мест, где побывали пришельцы или упали их аппараты, чтобы присвоить инопланетные технологии и получить военное преимущество.

Позже сообщалось, что Пентагон запустил новый сайт, посвященный НЛО. По словам представителей ведомства, там все желающие смогут посмотреть рассекреченные фотографии и видеозаписи НЛО, снабженные комментариями специалистов Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO).