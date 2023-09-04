Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами. Что показали американские военные?

Пентагон запустил новый сайт про НЛО

31 августа Министерство обороны США объявило о запуске нового сайта, посвященного НЛО. Веб-страница станет официальным представительством в сети Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO), созданного при Пентагоне 20 июля 2022 года.

«Этот сайт будет постоянным источником общедоступной информации, связанной с деятельностью AARO и исследованиями НЛО, — сказано в официальном пресс-релизе. — Департамент будет регулярно пополнять страницу отчетами о своей деятельности и сделанных открытиях по мере рассекречивания новой информации».

На сайте все желающие смогут посмотреть рассекреченные фотографии и видеозаписи НЛО, снабженные комментариями специалистов AARO. Кроме того, будет открыт раздел с ответами на часто задаваемые вопросы о неопознанных объектах

Департамент также анонсировал создание специальной формы для бывших сотрудников правительства США и «иных лиц, знакомых с государственными программами», чтобы они могли отправить свои отчеты об имеющейся у них информации по НЛО. Посетители сайта уже могут ознакомиться с видео аномалий и расшифровками некоторых брифингов и слушаний, посвященных неопознанным объектам.

Что показали на сайте?

На сайте опубликованы восемь записей НЛО, к пяти из которых приложены комментарии специалистов AARO. Сенсаций пока не случилось: на сайте выложили ролики, часть из которых ранее уже публиковалась. Кроме того, большинству аномалий эксперты нашли объяснение. Первые три записи демонстрировались во время открытых слушаний в Комитете сената США по вооруженным силам 19 апреля.

На записи South Asian Object 1 показан объект, снятый 15 января в Южной Азии. Специалисты департамента пришли к выводу, что в действительности на камеру с инфракрасным датчиком MQ-9 попал пассажирский самолет, а оставляемый им след является артефактом датчика, возникшим после программного сжатия изображения.

Ролик South Asian Object 2, снятый в Южной Азии в тот же день, специалисты AARO также охарактеризовали как запись пассажирского самолета, сделанную с большого расстояния камерой с MQ-9. Движения объекта вправо-влево они объяснили попытками датчика точно навестись на него.

Запись Middle East Object, сделанную 7 декабря 2022 года на Ближнем Востоке, эксперты точно объяснить не смогли. В аннотации к ролику говорится, что серебристый круглый объект, пересекающий экран, «не проявляет аномального поведения, однако остается неопознанным». При этом уточняется, что сотрудники AARO не имели полного доступа к информации об обстоятельствах, при которых было снято видео.

Следующая запись, названная Western U.S. Objects, была сделана в 2021 году в США с территории военного объекта на западе страны. Анализ видео в сочетании с данными о коммерческих перелетах в регионе позволил специалистам департамента установить, что на записи запечатлены три отдельно летящих самолета, находившихся на большом расстоянии от инфракрасной камеры. Уточняется, что траектории полета воздушных судов совпали с траекториями полета объектов на видео.

Пятая запись, сделанная пилотом ВМС США из кабины и впервые опубликованная 17 мая 2022 года, пока осталась без объяснения. Однако в комментарии AARO говорится, что она демонстрирует «типичную скорость, с которой военный самолет обычно пролетает мимо неопознанного объекта».

Почему Пентагон решил пролить свет на НЛО?

Сайт AARO открылся через месяц после того, как в Конгрессе США прошли слушания надзорного подкомитета. 26 июля конгрессмены собрались, чтобы выслушать заявления бывшего сотрудника спецслужб, утверждающего, что американские власти уже много лет изучают разбившиеся инопланетные аппараты.

Поводом для заседания стали заявления 36-летнего Дэвида Груша — бывшего сотрудника Национального управления военно-космической разведки США. Груш утверждает, что с 2019 года он участвовал в работе секретной государственной комиссии по изучению «неопознанных летающих феноменов», а затем в течение нескольких месяцев был одним из ее руководителей.

По его словам, за время работы в комиссии он получил свидетельства того, что власти знают о существовании пришельцев и скрывают это. Ему хотелось, чтобы эта информация стала достоянием общественности

Заявления Груша дополняли выступления бывших военных пилотов Райана Грейвса и Дэвида Фрейвора. В прошлом и тот, и другой уже рассказывали о своих встречах с неопознанными объектами и не смогли добавить ничего нового.

По словам Фрейвора, инцидент, в котором он участвовал, произошел в 2004 году. В перехвате неопознанного объекта, напоминающего драже Tic Tac, участвовали авианосец Nimitz, ракетный крейсер Princeton и несколько других кораблей, а также палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения Grumman E-2 Hawkeye, истребители McDonnell Douglas F/A-18 Hornet.

Фрейвор, пилотировавший один из истребителей, наблюдал на расстоянии нескольких километров округлый белый объект длиной около 14 метров, на котором не было заметно крыльев и двигательных установок. Когда НЛО опустился к океану, под ним начала вспениваться вода. Затем объект поднялся на высоту 200-300 метров и разогнался до 500 узлов (более 900 километров в час). Фрейвор попытался перехватить объект, но тот на сверхзвуковой скорости улетел вверх.

Дэвид Груш Фото: Nathan Howard / AP

Бывший лейтенант ВМС США Райан Грейвс еще в 2021 году заявил, что он и другие пилоты его эскадрильи истребителей F/A-18 наблюдали «странные и весьма маневренные» неопознанные объекты над водной гладью в районе Атлантического океана к юго-востоку от города Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. По словам Грейвса, это происходило практически каждый день на протяжении двух лет подряд начиная с 2015 года. В конечном итоге пилоты начали принимать НЛО как должное.

Минобороны США отвергает обвинения в сокрытии информации

На следующий день после слушаний представители Пентагона отвергли обвинения в сокрытии информации о пришельцах и неземных технологиях, высказанные Грушем. Пресс-секретарь военного ведомства Сью Гог заявила, что AARO не выявило достоверной информации, подтверждающей существование каких-либо правительственных программ, которые бы владели некими инопланетными технологиями или пытались воспроизвести их.

Гог также отметила, что AARO в рамках сотрудничества с офисом главного юрисконсульта Минобороны и Управлением специальных расследований ВВС США разработала процедуру, благодаря которой лица, обладающие информацией о неопознанных феноменах, могут поделиться ею, не опасаясь за свою безопасность.

AARO продолжает сбор и изучение записей и свидетельских показаний, отчет будет представлен Конгрессу в июне 2024 года, заявила Гог.