Пентагон ответил на обвинения в сокрытии информации о пришельцах

Пресс-секретарь Пентагона: Минобороны США не владеет технологиями пришельцев

Начало событий в новости Разведчик впервые рассказал о секретной программе США по изучению НЛО.

Минобороны США ответило на обвинения в сокрытии информации о пришельцах и неземных технологиях, высказанные бывшим сотрудником американской разведки Дэвидом Грушем во время слушаний в Конгрессе. Об этом сообщает The Guardian.

Пресс-секретарь Пентагона Сью Гог заявила, что AARO — подразделение Минобороны США, занимающееся изучением НЛО — не выявило достоверной информации, подтверждающей существование каких-либо правительственных программ, которые бы владели некими инопланетными технологиями или пытались воспроизвести их.

Гог также отметила, что AARO, в рамках сотрудничества с Офисом главного юрисконсульта Минобороны и Управлением специальных расследований ВВС США, разработала процедуру, благодаря которой лица, обладающие информацией о неопознанных феноменах, могут поделиться ей, не опасаясь за свою безопасность.

AARO продолжает сбор и изучение записей и свидетельских показаний, отчет будет представлен Конгрессу в июне 2024 года, заявила Гог.

26 июля конгрессмены заслушали заявления бывшего сотрудника спецслужб Дэвида Груша, утверждающего, что американские власти уже много лет изучают разбившиеся инопланетные аппараты. 36-летний Груш уволился из Национального управления военно-космической разведки США в апреле. В июне он дал ряд интервью, в которых, в частности, рассказал, что получил свидетельства того, что американские власти знают о существовании пришельцев и скрывают это.