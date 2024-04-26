Махачев определился со следующим после Порье соперником

Российский чемпион UFC Махачев после Порье планирует подраться с Царукяном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев определился со следующим после Дастина Порье соперником. Об этом в интервью ТАСС сообщил менеджер Махачева Ризван Магомедов.

По его словам, уроженец Дагестана планирует подраться с российско-армянским бойцом Арманом Царукяном. «Ислам защитится в поединке против Порье, а потом у нас будет бой с Царукяном. Мы должны признать, что соперник заслужил этот бой, выбрался на первую строчку рейтинга в легком весе. Пока у нас на горизонте эти два боя, а дальше будем смотреть», — сказал менеджер чемпиона UFC. Магомедов добавил, что поединок Махачева и Царукяна может пройти в нынешнем году в Абу-Даби или Нью-Йорке.

Махачев в последнем бою победил нокаутом австралийца Алекса Волкановски и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянина признали лучшим бойцом организации в 2023 году. 1 июня Махачев проведет очередную защиту титула в поединке против Порье на турнире UFC 302 в США.

Царукян в последнем бою победил бразильца Чарльза Оливейру и благодаря этому получил право драться с Махачевым. Царукян занимает первое место в рейтинге легковесов UFC. Махачев на первом месте рейтинга вне весовых категорий.