Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кристина Букша
0:0
1-й сет
live
Дарья Касаткина
Мадрид (ж)
Бохум
Сегодня
21:30 (Мск)
Хоффенхайм
Германия - Бундеслига|31-й тур
Монпелье
Сегодня
22:00 (Мск)
Нант
Франция - Лига 1|31-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|33-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Завтра
14:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Бавария
Завтра
16:30 (Мск)
Айнтрахт Ф
Германия - Бундеслига|31-й тур
14:11, 26 апреля 2024Спорт

Махачев определился со следующим после Порье соперником

Российский чемпион UFC Махачев после Порье планирует подраться с Царукяном
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Per Haljestam / USA TODAY Sports / Reuters

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев определился со следующим после Дастина Порье соперником. Об этом в интервью ТАСС сообщил менеджер Махачева Ризван Магомедов.

По его словам, уроженец Дагестана планирует подраться с российско-армянским бойцом Арманом Царукяном. «Ислам защитится в поединке против Порье, а потом у нас будет бой с Царукяном. Мы должны признать, что соперник заслужил этот бой, выбрался на первую строчку рейтинга в легком весе. Пока у нас на горизонте эти два боя, а дальше будем смотреть», — сказал менеджер чемпиона UFC. Магомедов добавил, что поединок Махачева и Царукяна может пройти в нынешнем году в Абу-Даби или Нью-Йорке.

Махачев в последнем бою победил нокаутом австралийца Алекса Волкановски и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянина признали лучшим бойцом организации в 2023 году. 1 июня Махачев проведет очередную защиту титула в поединке против Порье на турнире UFC 302 в США.

Царукян в последнем бою победил бразильца Чарльза Оливейру и благодаря этому получил право драться с Махачевым. Царукян занимает первое место в рейтинге легковесов UFC. Махачев на первом месте рейтинга вне весовых категорий.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на вопрос о недвижимости арестованного замглавы Минобороны

      Трамп захотел спасти мир от коммунистов и фашистов

      Москвичам назвали дату отключения отопления

      В России захотели выплатить миллионы рублей бойцу ВСУ

      Блогеры из мусульманской страны побывали в горах Сочи и оценили русский снег

      Центробанк допустил отказ от снижения ставки до конца года

      Солдаты ВСУ помогли скрыться стрелявшим в полицейского военным

      Мужчина отбился отверткой от напавшего на него аллигатора

      Лоза высказался о помощи уехавших из России звезд ВСУ

      В Британии пятерых мужчин обвинили во вражеской деятельности в пользу России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше