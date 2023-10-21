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23:15, 21 октября 2023Спорт

Махачев победил нокаутом и защитил титул чемпиона UFC

Боец Ислам Махачев победил Волкановски нокаутом и защитил титул чемпиона UFC

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 294. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Абу-Даби и стал главным событием вечера. Российский спортсмен нокаутировал соперника в первом раунде и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

17 октября Махачев рассказал о планах после победы над Волкановски. Тогда он заявил, что хочет войти в историю и получить второй титул в среднем весе.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только один раз. В активе 35-летнего Волкановски 26 побед при трех поражениях.

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      Анастасия Борисова
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