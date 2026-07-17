Раскрыта опасность старых зарядок для смартфона

BGR: Зарядка для смартфона с оголенным проводом может привести к пожару

Журналисты издания BGR назвали проводные аксессуары для гаджетов, которые нужно регулярно проверять и чаще менять. Заметка опубликована на сайте медиа.

Авторы рассказали, что различные кабели для подключения и зарядки устройств служат в среднем 5-6 лет. Они раскрыли опасность поврежденных проводов и рекомендовали регулярно проверять их целостность. Так, ресурс кабелей для зарядки смартфонов сокращает неправильное использование — перегибы, растяжения и прочее. Изношенная зарядка может нанести удар током или вызвать пожар.

Кабели HDMI, которые используют для подключение компьютера к монитору или приставки к телевизору, обычно служат около 10 лет. Признаками поломки этого аксессуара назвали проблемы с передаваемыми изображением или звуком. Аудиокабели для проводных наушников подвергаются гораздо большему износу, чем другие провода. «Если кабель стал горячим на ощупь или его провода оголились, немедленно замените его», — рекомендовали журналисты BGR.

Кабели Ethernet, которые связывают технику с роутером, могут служить до 20 лет. Авторы объяснили, что признаком выхода подобных проводов из строя могут быть резкие обрывы соединения и снижение скорости интернета.

В начале июля журналисты издания SlashGear заявили, что современные портативные компьютеры стали все чаще выходить без разъема HDMI. Они объяснили, что для подключения компьютера к монитору можно использовать порты USB-C с поддержкой Thunderbolt.