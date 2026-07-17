Россиянкам раскрыли самый модный принт в одежде

Стилист Александр Рогов: Самым модным принтом в одежде на лето стал горох

Стилист Александр Рогов раскрыл россиянкам самый модный принт в одежде. Пост с подробностями он опубликовал в своем Telegram-канале, который насчитывает 185 тысяч подписчиков.

«Polka Dot (танцующие горошины) является одним из самых актуальных принтов этого лета», — заявил специалист. При этом он разместил примеры удачных образов на снимках инфлюэнсерш. На размещенных кадрах женщины сочетали упомянутый принт с белыми бермудами, черной облегающей юбкой или велосипедками.

«Игривый, забавный, контрастный и самодостаточный — горох легко вписывается и в расслабленные повседневные, и в выразительные вечерние образы», — написал Рогов.

Ранее в июле звезды отказались от черных шорт в пользу вещи неожиданного цвета. Модные редакторы Who What Wear выяснили, что инфлюэнсеры и другие звезды стали выбирать предметы гардероба голубых оттенков.