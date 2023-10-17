Махачев рассказал о планах на будущее в случае победы над Волкановски

Махачев заявил, что хочет бой в полусреднем весе в случае победы над Волкановски

Российский чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев рассказал о планах на будущее в случае победы над австралийцем Александром Волкановски. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Чтобы войти в историю, мне нужен второй титул. Думаю, что я даже поеду на бой [Леон] Эдвардс — [Колби] Ковингтон», — заявил Махачев. Он назвал Эдвардса фаворитом в этой схватке, но отметил, что ему было бы интереснее провести бой с Ковингтоном в полусреднем весе.

Бой Махачева и Волкановски на турнире UFC 294 состоится 21 октября в Абу-Даби. Основной кард стартует в 21:00 по московскому времени, в его рамках запланировано пять поединков, Махачев и Волкановски выйдут в октагон последними. В этом бою россиянин будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы, потерпев поражение только один раз. В активе 35-летнего Волкановски 26 побед при двух поражениях.