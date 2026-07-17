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15:45, 17 июля 2026Россия

Белоусов провел заседание коллегии Минобороны

Министр Белоусов провел заседание коллегии Минобороны
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны / «Лента.ру»

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов провел заседание коллегии Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.

«На мероприятии обсуждался ход реализации приоритетных направлений деятельности военного ведомства в рамках решения задач, поставленных министром обороны в конце 2025 года», — говорится в сообщении.

Министр заслушал доклады заместителей о результатах, которые были достигнуты за первое полугодие 2026 года. Помимо того, Белоусову доложили о планируемых мероприятиях.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин заслушал доклады командования ВС РФ и обсудил с военными задачи в зоне специальной военной операции на летний период.

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