Министр Белоусов провел заседание коллегии Минобороны

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов провел заседание коллегии Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.

«На мероприятии обсуждался ход реализации приоритетных направлений деятельности военного ведомства в рамках решения задач, поставленных министром обороны в конце 2025 года», — говорится в сообщении.

Министр заслушал доклады заместителей о результатах, которые были достигнуты за первое полугодие 2026 года. Помимо того, Белоусову доложили о планируемых мероприятиях.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин заслушал доклады командования ВС РФ и обсудил с военными задачи в зоне специальной военной операции на летний период.