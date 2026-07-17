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15:47, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Россиян призвали готовиться к продолжению исчезновения приложений из иностранных магазинов

Токаренко заявил о рисках зависимости России от зарубежных мобильных платформ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Удаление приложений VK и «Макс» из Google Play выявило главную уязвимость российских цифровых сервисов — зависимость от зарубежных платформ. Как заявил член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко в эфире Радио «Комсомольская правда», создание отечественных программ бессмысленно без контроля над операционными системами (ОС).

В России до сих пор нет доверенной мобильной ОС для обычных граждан, поэтому эксперт ставит под сомнение безопасность установки банковских клиентов или государственных сервисов вроде «Госуслуг». Ситуация осложняется тем, что требование об обязательной предустановке российского ПО не всегда эффективно работает даже с легально поставляемыми устройствами Apple, а альтернативные системы — «Аврора», продукты Astra и «Лаборатории Касперского» — пока остаются лишь корпоративными решениями и не подходят для массового пользователя. При этом угроза удаления касается и Android-устройств, так как их программная среда также контролируется иностранными компаниями.

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Токаренко предупреждает, что вслед за развлекательными сервисами из зарубежных магазинов могут исчезнуть и критически важные приложения, включая «Госуслуги». Он напомнил о невыполненном распоряжении правительства от 2010 года: госорганы должны были перейти на отечественную платформу еще к 2015 году, но массовой доверенной мобильной среды страна так и не получила.

Сложности наблюдаются и в аппаратной части, поскольку электронная промышленность была во многом утрачена в 90-е и 00-е годы. Из-за небольшого объема внутреннего рынка по сравнению с Китаем производство компонентов восстанавливается медленно, хотя этот процесс необходимо ускорить. В качестве одного из путей выхода из изоляции специалист предлагает обратиться к советскому опыту копирования и адаптации недоступных технологий. Эксперт призывает государство и пользователей заранее готовиться к тому, что российские сервисы продолжат пропадать из иностранных магазинов приложений.

Ранее приложения VK и отечественного мессенджера «Макс» пропали из Google Play. Установленные сервисы и приложения работают в штатном режиме. Также уточняется, что указанные сервисы доступны для скачивания в других магазинах приложений для Android, включая RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.

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