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15:45, 17 июля 2026Экономика

Россия исключила поставки казахстанской нефти в Германию до сентября

Казахстан сообщил о невозможности поставок нефти по «Дружбе» в Германию до осени
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Поставки казахстанской нефти в Германию транзитом через российскую территорию по нефтепроводу «Дружба» в ближайшей перспективе возобновить невозможно. Об этом со ссылкой на представителя Минэнерго республики сообщает «Интерфакс».

По его словам, прокачке нефти мешают «технические ограничения инфраструктурного характера на стороне транзита», то есть России. Проблемы сохранятся как минимум до сентября, поэтому Астана продолжит придерживаться «курса на диверсификацию маршрутов поставок нефти на европейские рынки».

Транзит был остановлен 1 мая текущего года. Вице-премьер Александр Новак утверждал, что Россия не имеет технической возможности обеспечить его.

В апреле глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов, рассуждая об остановке, предположил, что она связана с ударами беспилотников и носит временный характер. Однако в Москве ни разу не назвали сроков, когда техническая возможность поставок снова появится, а также не обещали, что проблемы в принципе будут устранены.

С мая казахстанская нефть перенаправляется на другие свободные направления, то есть в российские порты, откуда идет на мировой рынок.

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