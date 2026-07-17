Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России

Голикова: Число многодетных семей в России выросло на 14,5 процента

Число многодетных семей в России выросло на 14,5 процента. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«По состоянию на 1 июля 2026 года число многодетных семей в стране увеличилось на 14,5 процента», — пояснила она.

Уточняется, что данные приведены на текущий момент по сравнению с началом 2025 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о росте числа молодых россиян, которые хотят, чтобы и в их собственных будущих семьях обязательно было двое, трое, четверо и более детей. По его словам, правительство России стремится создавать все условия, для того чтобы многодетных семей в стране появлялось как можно больше.