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11:01, 14 апреля 2024Спорт

Царукян одержал победу на турнире UFC и получил право на поединок с Махачевым

Царукян победил Оливейру на турнире UFC и получил право на поединок с Махачевым

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Российский и армянский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке турнира UFC 300 в Парадайсе (США). Результаты доступны на сайте организации.

Спортсмен одолел соперника раздельным решением судей. Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что победитель этого противостояния должен встретиться с обладателем титула в легком весе, россиянином Исламом Махачевым.

В декабре прошлого года Царукян объяснил, что выступает под флагом Армении, несмотря на то, что провел в России всю жизнь, так как считает себя армянином. Он добавил, что в разговоре называет себя российским бойцом, представляющим Армению.

Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. Всего на его счету теперь 22 победы при трех поражениях. В активе Оливейры 34 победы и десять поражений в поединках по правилам ММА.

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      Анастасия Борисова
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