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15:00, 6 декабря 2023Спорт

Российский боец объяснил выступление в UFC под флагом Армении

Российский боец UFC Арман Царукян заявил, что флаг Армении подходит ему больше

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян объяснил в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN, почему выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) под флагом Армении.

«Мне нравится жить в России, люблю эту страну. Провел там всю свою жизнь. Но я армянин, флаг Армении подходит мне больше», — заявил он. Царукян добавил, что в разговоре называет себя российским бойцом, представляющим Армению.

3 декабря Царукян досрочно победил американца Бенеила Дариуша в главном бою UFC Fight Night 233. Поединок завершился нокаутом на второй минуте. Благодаря победе он поднялся на четвертое место в рейтинге легковесов.

Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. Всего на его счету 21 победа при трех поражениях.

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      Дарья Коршунова
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