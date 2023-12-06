Российский боец объяснил выступление в UFC под флагом Армении

Российский боец UFC Арман Царукян заявил, что флаг Армении подходит ему больше

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян объяснил в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN, почему выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) под флагом Армении.

«Мне нравится жить в России, люблю эту страну. Провел там всю свою жизнь. Но я армянин, флаг Армении подходит мне больше», — заявил он. Царукян добавил, что в разговоре называет себя российским бойцом, представляющим Армению.

3 декабря Царукян досрочно победил американца Бенеила Дариуша в главном бою UFC Fight Night 233. Поединок завершился нокаутом на второй минуте. Благодаря победе он поднялся на четвертое место в рейтинге легковесов.

Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. Всего на его счету 21 победа при трех поражениях.

