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09:52, 6 декабря 2023Спорт

Российский боец Царукян поднялся в рейтинге UFC

Российский боец Арман Царукян поднялся на четвертое место в рейтинге UFC

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян улучшил свою позицию в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Список доступен на сайте промоушена.

Царукян поднялся с восьмой на четвертую строку рейтинга в легком весе. Перед ним располагаются бразилец Чарльз Оливейра, и американцы Джастин Гейджи и Дастин Порье. Чемпионом категории является россиянин Ислам Махачев.

3 декабря Царукян досрочно победил американца Бенеила Дариуша в главном бою UFC Fight Night 233. Поединок завершился нокаутом на второй минуте.

Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. В первом поединке в промоушене он проиграл Махачеву единогласным решением судей. Всего на его счету 21 победа при трех поражениях.

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