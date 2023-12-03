Российский боец нокаутировал американца в главном бою турнира UFC

Россиянин Царукян нокаутировал американца Дариуша в главном бою UFC в Остине

Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян досрочно победил американца Бенеила Дариуша в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Остине — штат Техас, США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок бойцов легкого дивизиона завершился нокаутом на второй минуте встречи. За досрочную победу Царукян получил бонус в размере 50 тысяч долларов, сообщается на странице лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Теперь у 27-летнего Царукяна на счету21 победа в 24 профессиональных поединках. 34‑летний Дариуш одержал 22 победы, он также потерпел шесть поражений. Еще один поединок с его участием завершился ничьей.

В середине июня Царукян обещал сокрушить соотечественника, чемпиона UFC Ислама Махачева. Тогда боец добавил, что предпочтительными вариантами для него также являются Дариуш и Майкл Чендлер.