Российский боец ММА пообещал сокрушить Махачева

Российский боец ММА Арман Царукян пообещал сокрушить чемпиона UFC Ислама Махачева

Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян пообещал сокрушить соотечественника, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева. Слова спортсмена приводит YouTube-канал промоушена.

В ночь на 18 июня Царукян победил бразильца Жоакима Силву и после боя высказался о желаемых соперниках на следующий поединок. «Я готов подраться с Исламом Махачевым. В прошлый раз мне дали три недели. Дайте мне восемь, и я сокрушу его», — заявил он. Боец добавил, что предпочтительными вариантами для него также являются американцы Бенеил Дариуш и Майкл Чендлер.

Царукян встретился с Силвой на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (США). Россиянин победил техническим нокаутом во втором раунде.

Эта победа стала для Царукяна 20-й в карьере при трех поражениях. В 2019 году они уже встречались с Махачевым. Тогда сильнее оказался Ислам единогласным решением судей. В активе Силвы 14 побед и пять поражений.