Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Вероника Кудерметова
Сегодня
13:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
Нидерланды
Сегодня
16:00 (Мск)
Италия
Лига наций УЕФА|Лига A. За 3-е место
Хорватия
Сегодня
21:45 (Мск)
Испания
Лига наций УЕФА|Лига A. Финал
Украина
Завтра
19:00 (Мск)
Мальта
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа C. 4-й тур
Англия
Завтра
21:45 (Мск)
Северная Македония
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа C. 4-й тур
09:25, 18 июня 2023Спорт

Российский боец ММА пообещал сокрушить Махачева

Российский боец ММА Арман Царукян пообещал сокрушить чемпиона UFC Ислама Махачева

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян пообещал сокрушить соотечественника, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева. Слова спортсмена приводит YouTube-канал промоушена.

В ночь на 18 июня Царукян победил бразильца Жоакима Силву и после боя высказался о желаемых соперниках на следующий поединок. «Я готов подраться с Исламом Махачевым. В прошлый раз мне дали три недели. Дайте мне восемь, и я сокрушу его», — заявил он. Боец добавил, что предпочтительными вариантами для него также являются американцы Бенеил Дариуш и Майкл Чендлер.

Царукян встретился с Силвой на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (США). Россиянин победил техническим нокаутом во втором раунде.

Эта победа стала для Царукяна 20-й в карьере при трех поражениях. В 2019 году они уже встречались с Махачевым. Тогда сильнее оказался Ислам единогласным решением судей. В активе Силвы 14 побед и пять поражений.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости
    В США заявили о потере ВСУ ключевой техники для наступления
    В Минобрнауки России отказались от идеи вводить в вузах церемонию поднятия флага
    Смертельная авария с участием лосей в Москве попала на видео
    Костя Цзю оценил победу сына в поединке за 77 секунд
    Москвичей предупредили об уходе жары
    Российские морпехи взяли в плен 35 военных ВСУ во время боев на Запорожье
    Филиппинский паром с более чем сотней человек на борту загорелся в море
    Российский боец ММА пообещал сокрушить Махачева
    Украинский дрон сбросил три взрывных устройства на белгородское село
    Психолог рассказала о признаках игровой зависимости у ребенка
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.