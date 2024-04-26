В Кремле ответили на вопрос о недвижимости арестованного замглавы Минобороны

Песков призвал ориентироваться только на официальные данные в деле Иванова

В деле замглавы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, следует ориентироваться только на официальные данные. К этому призвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос о дорогостоящей недвижимости, обнаруженной у арестованного замминистра, представитель Кремля заявил, что не слышал официальных заявлений по этому поводу. «Идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Иванов проживал в особняке стоимостью миллиард рублей, расположенном в клубном коттеджном поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе. Внутри трехэтажное здание площадью в тысячу квадратных метров отделано дорогими эксклюзивными материалами. В особняке обнаружили четыре большие спальни, пять туалетных комнат, три гостиные с камином, кинотеатр, террасу с зоной барбекю и веранду с зоной отдыха.

О задержании Иванова, занимавшего пост замминистра обороны с 2016 года, сообщили 23 апреля. В ведомстве чиновник отвечал за вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов. По версии следствия, замминистра в составе организованной группы получал откаты от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Эквивалент вменяемой заместителю Сергея Шойгу взятки может превысить один миллиард рублей.