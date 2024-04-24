Задержанный за взятку замминистра обороны России входил в рейтинг самых богатых силовиков. Что известно о его доходах?

Замминистра обороны Иванов из рейтинга богатейших силовиков задержан за взятку

Задержанный по подозрению в получении взятки замминистра обороны России Тимур Иванов входил в рейтинг самых богатых силовиков.

Из данных Forbes известно, что его доход за 2018 год составил 13,6 миллиона рублей, а его семьи за тот же год — 136,7 миллиона рублей.

Иванов посвятил большую часть карьеры атомной и энергетической промышленности

Журнал приводит факты биографии Иванова. Так, он работал в департаменте сооружения атомных объектов Минатома, был вице-президентом «Атомстройэкспорта», входил в состав правления «Интер РАО ЕЭС», возглавлял Российское энергетическое агентство Минэнерго.

В 2012 году, когда Сергей Шойгу был губернатором Московской области, Иванов стал зампредом правительства региона и курировал энергетический блок. После назначения Шойгу на пост министра обороны Иванов перешел с ним на работу в ведомство. На должности гендиректора «Оборонстроя» он курировал крупнейшие инфраструктурные проекты министерства, а в 2016-м был повышен до замминистра.

Супруга Тимура Иванова — известная «светская львица» и предпринимательница Светлана Захарова.

С 2021 года сведения о доходах Иванова не публиковались

Согласно налоговой декларации за 2019 год доход Иванова вырос и составил 14,5 миллиона рублей. Тогда же он отчитался о наличии в собственности недвижимости площадью почти 12 квадратных метров и 12 транспортных средств.

В декларациях за 2020-й и последующие годы сведений о доходах заместителей министра обороны не оказалось в связи с новым федеральным законом от 5 апреля 2021 года, согласно которому данные о доходах ряда военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных сил России не публикуются.

Иванов уже давно находился в оперативной разработке

О задержании Тимура Иванова по подозрению в получении взятки СК России сообщил вечером во вторник, 23 апреля. Речь может идти о взятке на сумму не менее одного миллиона рублей, Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.

С Ивановым проводят следственные действия. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте в среду, 24 апреля.

При этом, утверждают в правоохранительных органах, Иванов попал в оперативную разработку «не вчера, не позавчера и даже не месяц назад». Материалы уголовного дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий.

Иванов занимает пост замглавы Минобороны с 2016 года. Работая в ведомстве, он курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку.