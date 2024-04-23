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22:54, 23 апреля 2024Силовые структуры

Заместитель Сергея Шойгу задержан по делу о взятке. Его называли самым богатым силовиком России

СК: замглавы Минобороны Тимур Иванов задержан 23 апреля по подозрению во взятке
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Следственный комитет (СК) России вечером во вторник, 23 апреля, сообщил о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки.

Речь может идти о взятке на сумму не менее одного миллиона рублей. Возбуждено дело по статье 290 Уголовного кодекса РФ, она предусматривает наказание до 15 лет колонии. С Ивановым проводят следственные действия.

Заместителя Шойгу называли самым богатым силовиком России. Так, по данным Forbes, его доход за 2018 год составил 13,6 миллиона рублей, а его семьи за тот же год — 136,7 миллиона рублей.

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Шойгу заранее поставили в известность о задержании Иванова

Произошедшее прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президенту Владимиру Путину доложили о задержании Иванова. Министр обороны Сергей Шойгу был заранее поставлен в известность о задержании своего заместителя.

При этом еще днем 23 апреля Тимур Иванов присутствовал на коллегии Минобороны под руководством Сергея Шойгу. Об этом свидетельствуют кадры ведомства с мероприятия.

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Иванов занимает пост замглавы Минобороны с 2016 года

Тимур Иванов родился в Москве в 1975 году. В 1997 году окончил Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

Работал зампредом правительства Подмосковья и на предприятиях российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а затем три года занимал должность генерального директора Оборонстроя.

Занимает пост замглавы Минобороны с 2016 года. Работая в ведомстве, курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку.

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      Марина Совина
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