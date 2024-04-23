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22:11, 23 апреля 2024Россия

Задержанный замминистра присутствовал на коллегии Минобороны

Задержанный замминистра Иванов днем присутствовал на коллегии Минобороны
Тимур Иванов и Юрий Садовенко

Тимур Иванов и Юрий Садовенко. Кадр из видео: Telegram-канал / Минобороны России

Задержанный замминистра Тимур Иванов 23 апреля присутствовал на коллегии Минобороны под руководством Сергея Шойгу. Об этом свидетельствуют кадры ведомства, опубликованные днем в Telegram-канале.

По подозрению в получении взятки заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля.

Возбуждено дело по статье 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки»), она предусматривает наказание до 15 лет колонии.

Тимур Иванов родился в 1975 году. Занимает пост замглавы Минобороны с 2016 года, курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку. До этого он три года был гендиректором Оборонстроя.

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      Юлия Мискевич
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