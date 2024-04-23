Задержанный замминистра присутствовал на коллегии Минобороны

Задержанный замминистра Иванов днем присутствовал на коллегии Минобороны

Тимур Иванов и Юрий Садовенко. Кадр из видео: Telegram-канал / Минобороны России

Задержанный замминистра Тимур Иванов 23 апреля присутствовал на коллегии Минобороны под руководством Сергея Шойгу. Об этом свидетельствуют кадры ведомства, опубликованные днем в Telegram-канале.

По подозрению в получении взятки заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля.

Возбуждено дело по статье 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки»), она предусматривает наказание до 15 лет колонии.

Тимур Иванов родился в 1975 году. Занимает пост замглавы Минобороны с 2016 года, курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку. До этого он три года был гендиректором Оборонстроя.

