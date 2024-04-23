СК сообщил о следственных действиях с задержанным замглавы Минобороны

Петренко: идут следственные действия с задержанным замглавы Минобороны Ивановым

Следственный комитет (СК) России проводит следственные действия с задержанным заместителем министра обороны Тимуром Ивановым. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее 23 апреля СК сообщил о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Речь может идти о сумме в не менее одного миллиона рублей. Возбуждено дело по статье 290 Уголовного кодекса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу доложено о задержании Иванова.