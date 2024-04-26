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14:14, 26 апреля 2024Мир

Власти Германии ополчились на пророссийскую партию из-за скандалов с Россией

Euractiv: власти ФРГ загнали АдГ в угол из-за скандалов с Россией и Китаем

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Власти ФРГ ополчились на якобы пророссийскую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) после ряда скандалов, связанных с Россией и Китаем. Об этом сообщает Euractiv.

«АдГ теперь загнана в угол, поскольку больше нет возможности изменить избирательный список. Даже добровольный выход не может изменить имена в бюллетенях для голосования на европейских выборах в июне», — отмечается в материале.

Агентство приводит слова источников о том, что партия, скорее всего, не будет использовать уже подготовленные агитационные плакаты и телеролики с участием главного кандидата Максимилиана Кра. Ему также посоветовали держаться подальше от любых предвыборных кампаний.

Авторы материала напоминают, что Кра за три недели оказался втянутым в два скандала. Оба связаны с обвинением в том, что на него оказывается иностранное давление со стороны России и Китая. Авторы подчеркивают, что это особенно неприятное обвинение для партии, которая позиционирует себя как крайне патриотическая.

Ранее бывший председатель партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Армин Лашет накричал на главу АдГ Тино Хрупаллу из-за шпионского скандала, связанного с Максимилианом Кра. Он эмоционально заявил не делать из немецких властей и народа дураков.

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      Дарья Устьянцева
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