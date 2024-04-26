Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:05, 26 апреля 2024Мир

На главу немецкой партии накричали из-за шпионского скандала

Немецкий политик Лашет накричал на главу АдГ Хрупаллу из-за шпионского скандала
Армин Лашет

Армин Лашет. Фото: Jean MW / IMAGO / Globallookpress.com

Немецкий политик Армин Лашет накричал на главу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу из-за шпионского скандала, связанного с членом партии Максимилианом Кра. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

Во время телевизионного шоу Хрупалла попытался защитить своего однопартийца, заявив, что его вина еще не доказана. «В случае подтверждения этих фактов господина Кра ждут понятные последствия», — сказал он.

«В Федеративной Республике Германия никогда не было такого уровня измены. Пожалуйста, не держите нас и немецкий народ за дураков!» — эмоционально ответил ему бывший председатель партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Лашет.

23 апреля полиция Дрездена задержала помощника Кра Цзянь Го по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Позднее в отношении Кра прокуратура начала два предварительных расследования. Они связаны с «возможным получением денежных выплат из-за границы», в частности из России и Китая.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ перестали использовать танки Abrams. Они боятся российских дронов

      Появились кадры переделанной в БПЛА «Летучей лисицы» ВСУ

      Адвокаты попросили освободить замглавы Минобороны Иванова из СИЗО

      Европарламент обвинили в кампании против грузинского народа

      Офицер ВСУ рассказал о нехватке живой силы в армии

      Команда Кучерова оказалась в шаге от вылета из плей-офф НХЛ

      Появились подробности о подозреваемых в расправе над семью людьми военных

      Закрытый после начала СВО российский аэропорт возобновит работу

      Россиянин отсудил более 100 тысяч рублей у бывшей за выставленные вещи

      Дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса показали совместное фото в купальниках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше