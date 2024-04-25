Германия решила проверить депутата на связь с Россией после шпионского скандала

Spiegel: генпрокуратура ФРГ расследует связь депутата Кра с Россией и Китаем

Генпрокуратура ФРГ начала расследовать связь депутата Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Кра с Россией и Китаем после начала шпионского скандала. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении ведущего кандидата от АдГ на выборах в Европарламент начали два предварительных расследования, пишет издание. Они связаны с «возможным получением денежных выплат из-за границы», в частности из России и Китая.

23 апреля полиция Дрездена задержала помощника политика Цзянь Го по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Кра отказался выйти из предвыборной гонки из-за задержания его помощника. «Если вы думаете, что это конец и я сниму свою кандидатуру с участия в выборах, то я вынужден вас разочаровать. Я был и останусь главным кандидатом [от партии]», — заявил евродепутат.