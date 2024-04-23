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15:02, 23 апреля 2024Мир

Помощника депутата Европарламента задержали за шпионаж в пользу Китая

Bild: помощника депутата Европарламента Кра задержали за шпионаж в пользу Китая
Максимилиан Кра

Максимилиан Кра. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Помощника депутата Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиана Кра задержала полиция Дрездена по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает Bild.

По данным следствия, 43-летний помощник политика Цзянь Го передавал Китаю информацию о работе Европарламента и о представителях китайского оппозиционного движения в Германии.

Кроме того, издание отмечает, что он предложил себя в качестве информатора немецким властям около десяти лет назад, однако в то время его посчитали ненадежным и возможным «двойным агентом Китая».

Ранее Пекин отверг обвинения Германии в шпионаже, согласно которым трое граждан ФРГ осуществляли шпионскую деятельность в пользу Китая, и призвал немецкую сторону прекратить использовать обвинения в шпионаже для политического манипулирования имиджем Китая.

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      Семен Александров
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