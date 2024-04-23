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14:07, 23 апреля 2024Мир

Китай ответил на обвинения Германии в шпионаже

Spiegel: Китай отверг обвинения Германии в шпионаже

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Пекин отверг обвинения Германии в шпионаже, согласно которым трое граждан ФРГ осуществляли шпионскую деятельность в пользу Китая. Об этом сообщает газета Der Spiegel.

«Мы призываем немецкую сторону прекратить использовать обвинения в шпионаже для политического манипулирования имиджем Китая», — передает издание ответ посольства КНР в Берлине.

По данным федеральной прокуратуры, задержанные пытались получить секретные сведения о военной технике, которые могут укрепить Военно-морские силы Китая. Все трое обвиняются в работе в качестве агентов секретной службы и в нарушении «Закона о внешней торговле».

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура ФРГ арестовала трех граждан по подозрению в шпионаже в пользу Пекина. По данным генпрокуратуры, один из подозреваемых по поручению сотрудника китайской секретной службы MSS получил в Германии информацию об инновационных технологиях, которые можно было использовать в военных целях.

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      Дарья Устьянцева
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