Генпрокуратура Германии арестовала трех граждан по подозрению в шпионаже

Генпрокуратура ФРГ арестовала трех граждан по подозрению в шпионаже в пользу КНР

Генпрокуратура ФРГ арестовала трех граждан по подозрению в шпионаже в пользу КНР. Об этом говорится в заявлении на сайте немецкой прокуратуры.

«Хервиг Ф., Ина Ф. и Томас Р. были арестованы сотрудниками Федерального управления уголовной полиции в Дюссельдорфе и Бад-Хомбурге. Также были проведены обыски в домах и на рабочих местах обвиняемых», — заявили в ведомстве.

По данным генпрокуратуры, Томас Р. по поручению сотрудника китайской секретной службы MSS получил в Германии информацию об инновационных технологиях, которые можно было использовать в военных целях. Отмечается, что для этого он воспользовался услугами супругов Хервига Ф. и Ины Ф., которые управляют компанией из Дюссельдорфа.

Ранее генпрокуратура ФРГ арестовала двух граждан Германии и России якобы за шпионаж в пользу Москвы. Задержанные, предположительно, могли вести шпионскую деятельность на американских военных базах и планировать атаки на транспортных маршрутах.