Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:06, 22 апреля 2024Мир

Генпрокуратура Германии арестовала трех граждан по подозрению в шпионаже

Генпрокуратура ФРГ арестовала трех граждан по подозрению в шпионаже в пользу КНР

Фото: Jens Schlueter / Pool / Reuters

Генпрокуратура ФРГ арестовала трех граждан по подозрению в шпионаже в пользу КНР. Об этом говорится в заявлении на сайте немецкой прокуратуры.

«Хервиг Ф., Ина Ф. и Томас Р. были арестованы сотрудниками Федерального управления уголовной полиции в Дюссельдорфе и Бад-Хомбурге. Также были проведены обыски в домах и на рабочих местах обвиняемых», — заявили в ведомстве.

По данным генпрокуратуры, Томас Р. по поручению сотрудника китайской секретной службы MSS получил в Германии информацию об инновационных технологиях, которые можно было использовать в военных целях. Отмечается, что для этого он воспользовался услугами супругов Хервига Ф. и Ины Ф., которые управляют компанией из Дюссельдорфа.

Ранее генпрокуратура ФРГ арестовала двух граждан Германии и России якобы за шпионаж в пользу Москвы. Задержанные, предположительно, могли вести шпионскую деятельность на американских военных базах и планировать атаки на транспортных маршрутах.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо было присматривать». На Украине признали ошибку в ситуации с летчиком-перебежчиком из России

      Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Алиева

      Украина стала мировым лидером по росту военных расходов

      В московском хостеле нашли мужчину с ножевыми ранениями

      Самолет с россиянами на борту вылетал из Хабаровского края и увяз в грунте

      Плавающие в озере гробы заметили в российском городе

      «Новое оружие Путина» попытались скопировать армии других стран

      Названы самые выгодные для инвестиций в жилье города России

      Сын Маслякова прокомментировал сообщения об уходе отца из КВН

      Российская волейболистка умерла в 21 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше