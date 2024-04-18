Генпрокуратура ФРГ арестовала граждан за шпионаж в пользу России

Генпрокуратура ФРГ арестовала двух граждан за якобы шпионаж в пользу России

Генпрокуратура ФРГ арестовала двух граждан Германии и России за якобы шпионаж в пользу Москвы. Об этом говорится в заявлении на сайте немецкой прокуратуры.

«Дитер С. и Александр Дж. были арестованы в Байройте сотрудниками Федерального управления уголовной полиции, ответственными за расследование. Кроме того, при поддержке Управления государственной криминальной полиции Баварии были проведены обыски в их домах и на их рабочих местах», — сообщили в ведомстве.

Ранее газета Der Spiegel сообщила, что в Германии задержаны двое подозреваемых в шпионаже в пользу России. Задержанные, предположительно, могли вести шпионскую деятельность на американских военных базах и планировать атаки на транспортных маршрутах. Издание отмечает, что «под прицелом» у предполагаемых шпионов была «помощь Германии Украине».